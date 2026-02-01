L’anno di San Francesco a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3

Ottocento anni dopo la sua morte, San Francesco d’Assisi continua a interrogare il presente. Se ne parla a “Sulla Via di Damasco”, oggi su Rai 3

Ottocento anni dopo la sua morte, San Francesco d’Assisi continua a interrogare il presente. È in questo orizzonte che si colloca il nuovo Anno Giubilare Francescano, indetto da papa Leone XIV per l’800° anniversario della sua morte.

Se ne parla a “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura sul cattolicesimo condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 1° febbraio alle 7.30 su Rai 3.

Ma cosa resta davvero di Francesco? Da questa domanda prenderà avvio questa puntata insieme a Davide Rondoni – poeta, scrittore e presidente del Comitato Nazionale per l’Ottavo centenario di San Francesco – per riscoprire il volto “scomodo” e sorprendentemente attuale di un uomo che continua a cambiare la storia.

All’inizio, l’intervista a fra Emanuele Meloni: un cammino fatto di domande e inquietudini, fino a un incontro decisivo con San Francesco, che trasforma la crisi in chiamata.

Da una famiglia contadina piemontese, lontana dalla fede, a una scelta che cambia tutto. Un incontro inatteso con il Vangelo ad Assisi. È la storia di suor Katia Roncalli.

In chiusura, un servizio su Roma e San Francesco: tra luoghi chiave e incontri decisivi, come l’amicizia con Jacopa dei Sette Colli.