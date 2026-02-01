In prima visione su Rai 2 il film “Mio padre è un sicario”: la trama

“Mio padre è un sicario” (Retirement Plan), film direct-to-video statunitense del 2023 diretto da Tim J. Brown, stasera su Rai 2 in prima Tv: la trama
Ashley e sua figlia Sarah si ritrovano coinvolte in un affare di una potente organizzazione mafiosa di Miami. Per salvarsi, vola alle Cayman da suo padre Matt che non vede da 10 anni. Passando del tempo con lui, scopre diversi segreti della carriera del padre.
E’ la trama del film “Mio padre è un sicario” in onda in prima visione Tv domenica 1 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Nel cast: Nicolas Cage, Ashley Greene, Thalia Campbell, Jackie Earle Haley.