Il thriller “Derailed – Attrazione Letale” stasera su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 il film “Derailed – Attrazione Letale” con Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel: ecco la trama

Diretto dall’esperto in suspense Mikael Håfström, già regista di “Drowning Ghost – Oscure presenze”, “1408” ed “Escape Plan – Fuga dall’Inferno”, “Derailed – Attrazione letale” racconta la forte attrazione tra Charles e Lucinda, due sconosciuti che si incontrano in treno e, nonostante abbiano già delle relazioni, decidono di dare sfogo alla passione in una camera d’albergo.

Ma qui vengono raggiunti da un malvivente che violenta Lucinda e ferisce Charles: la vita di entrambi si trasformerà in un incubo dal momento che il malvivente comincia a ricattare Charles, minacciando di rendere pubblica la sua scappatella se non gli consegnerà ventimila dollari. Tratto dall’omonimo romanzo di James Siegel, “Derailed” in onda domenica 1 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4 è un thriller teso e ricco di colpi di scena che si avvale dell’interpretazione di Clive Owen, Jennifer Aniston e un mefistofelico Vincent Cassel.