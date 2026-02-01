I Santi francescani al centro di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Cinque santi, di epoche e provenienze diverse, accomunati dal profondo legame con San Francesco. San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa, Sant’Antonio da Padova, il santo dei miracoli e di una predicazione avvincente, San Giuseppe da Copertino, il santo dei voli, San Pio da Pietrelcina, apostolo del confessionale, e San Massimiliano Kolbe, missionario fino al martirio ad Auschwitz, sono al centro di “A Sua Immagine”, in onda domenica 1° febbraio alle 10.15 su Rai 1, per il ciclo dedicato al Santo di Assisi in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

Lorena Bianchetti proporrà un ritratto di questi santi francescani che, con il pensiero e le opere, hanno segnato profondamente il loro tempo e la storia della Chiesa. Con lei, in studio, padre Luciano Lotti, frate cappuccino e Segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio; padre Giuseppe Buffon, storico della Chiesa; e Lucia Tancredi, scrittrice, che spiegheranno come queste figure hanno incarnato il messaggio di San Francesco, svelandone anche aneddoti e curiosità a partire dai luoghi che li hanno visti nascere, evangelizzare e, nel tempo, sono diventati meta di pellegrinaggio.

Nello spazio “Chiesa in viaggio”, poi, Paolo Balduzzi presenterà le principali notizie riguardanti Papa Leone XIV e la Chiesa italiana, mentre Luca Ciciriello sarà al santuario di Monte Berico, a Vicenza, dove il prossimo 8 febbraio si aprirà l’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1 trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Gerace (Reggio Calabria).

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.