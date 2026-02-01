Con “Cominciamo Male!”, le Karma B tornano a teatro con uno spettacolo inedito, irriverente e liberatorio: una stand-up comedy musicale che mescola monologhi, satira di costume, attualità e non solo

Con “Cominciamo Male!”, le Karma B tornano a teatro con uno spettacolo inedito, irriverente e liberatorio: una stand-up comedy musicale che mescola monologhi, satira di costume, attualità, notizie talmente fake da sembrare vere e verità talmente vere da sperare siano fake.

Uno show che ribalta il concetto di miglioramento personale e lo trasforma in un atto di resistenza ironica: iniziare male, col piede sbagliato, ma rigorosamente sui tacchi a spillo. Perché a volte fallire con eleganza è l’unica forma possibile di successo.

Quanti buoni propositi abbiamo disatteso nella nostra vita? Quante volte ci siamo detti “da domani…” e poi… niente? Dopo aver urlato dai balconi “Ne usciremo migliori”, il mondo ha continuato a peggiorare. Forse allora è arrivato il momento di abbassare le aspettative e dirlo chiaramente: addio ai buoni propositi, benvenuti ai buoni spropositi. Quelli che ci insegnano che si può anche peggiorare, ma sempre con classe.

“Cominciamo Male!” è uno spettacolo pop, catartico e teatrale che unisce comicità, musica, trasformismo ed eleganza scenica, confermando lo stile inconfondibile delle Karma B, uno stile intelligente, feroce, autoironico e profondamente contemporaneo.

Queste le date del TOUR TEATRALE 2026

21 marzo 2026 – Roma Teatro Ghione

27 marzo 2026 – Torino Teatro Agnelli

31 marzo 2026 – Catania Teatro Ambasciatori

11 aprile 2026 – Bari Teatro AncheCinema

26 aprile 2026 – Milano Cineteatro Stella

24 maggio 2026 – Firenze Teatro Florida

Biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/artist/karma-b/

Mauro e Carmelo, conosciuti nel mondo dello spettacolo come Karma B, amano definirsi vere e proprie creature mitologiche: metà essere umano e metà Raffaella Carrà.

Attivi dalla fine degli anni ’90, si affermano grazie a performance iconiche nei club, spettacoli teatrali, programmi televisivi, film comici e videoclip musicali. Parallelamente all’attività artistica, sono da sempre voci autorevoli della comunità LGBTQI+ italiana, impegnate nella difesa dei diritti, della rappresentazione e dell’inclusione attraverso l’arte, l’ironia e la visibilità.

Negli ultimi anni hanno consolidato una forte popolarità televisiva partecipando a numerosi programmi di prima serata e diventando, dal 2022 al 2024, parte del cast fisso di Ciao Maschio su Rai 1.

Nel 2025 debuttano con “Cominciamo Male!”, un’irriverente produzione comico-musicale che unisce satira pop, trasformismo, musica ed eleganza teatrale. Parallelamente proseguono il percorso musicale con il singolo “Vivo alla Carrà”, omaggio esplosivo alla loro icona assoluta e manifesto di libertà, gioia e femminilità. Nel 2026 tornano in teatro per il nuovo tour inedito.