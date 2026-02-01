Chiostro del Bramante: la mostra “Flowers” prosegue fino al 22 febbraio

Oltre 300 mila i visitatori: “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” visitabile fino al 22 febbraio 2026

Dopo il grande successo di pubblico, che ha registrato oltre 300 mila visitatori, DART – Chiostro del Bramante annuncia che la mostra “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” sarà visitabile fino a domenica 22 febbraio 2026.

Inaugurata il 14 febbraio 2025, “Flowers” si è affermata come uno dei progetti più complessi e trasversali ospitati negli spazi del Chiostro del Bramante, grazie a un impianto curatoriale che attraversa cinque secoli di storia dell’arte e mette in relazione linguaggi storici e contemporanei. La mostra indaga il fiore come soggetto artistico, simbolo culturale e dispositivo di riflessione sociale, scientifica e politica.

Il percorso espositivo riunisce oltre novanta opere, dal XVI al XXI secolo, provenienti da dieci Paesi. Dipinti, sculture, manoscritti, arazzi, fotografie e installazioni dialogano con opere digitali, interventi di realtà aumentata e progetti basati sull’intelligenza artificiale, costruendo una narrazione che intreccia arte, natura e tecnologia. L’allestimento coinvolge attivamente gli spazi museali, trasformando sale, loggiati e aree esterne in ambienti esperienziali.

Curata da Franziska Stöhr con Roger Diederen, in collaborazione con Suzanne Landau, la mostra propone una lettura ampia e non lineare del tema floreale, mettendo in relazione maestri storici e artisti contemporanei. Particolare attenzione è riservata ai temi della sostenibilità, della biodiversità e del rapporto tra uomo e ambiente, che attraversano l’intero progetto come filo conduttore.