Children’s Show: il punto di riferimento della Moda Bambino Internazionale a New York

In pochi anni, Children’s Show si è affermato come il vero punto di riferimento internazionale per la moda bambino a New York, ridefinendo il modo in cui il settore si incontra, comunica e cresce

In pochi anni, Children’s Show si è affermato come il vero punto di riferimento internazionale per la moda bambino a New York, ridefinendo il modo in cui il settore si incontra, comunica e cresce. Con la sua quinta edizione al Chelsea Industrial, il prossimo 8 e 9 febbraio 2026, lo show conferma il proprio ruolo di appuntamento imprescindibile per brand globali, top buyers e creativi di primo ordine.

Fondato da Virginia Zingone, Children’s Show ha costruito una piattaforma altamente curata capace di accogliere grandi nomi della moda internazionale insieme alle realtà più innovative e contemporanee, offrendo una visione completa e attuale del panorama kidswear globale. Organizzato da IEG Italian Exhibition Group CEO Tommaso Cancellara ex AD di Micam ed allestito da FB International.

Ciò che rende Children’s Show unico non è solo il livello delle aziende presenti, ma l’esperienza complessiva: un setup ricercato, eventi pensati per favorire la connessione della community e una vibe energica e coinvolgente, tipica della New York Fashion Week dove le connessioni vanno oltre le transazioni e diventano relazioni strategiche e durature con i top buyers di settore.

“New York aveva bisogno di uno show così” afferma Virginia Zingone, “capace di accogliere i top leader della industry, curato ma divertente, creativo ma altamente focalizzato sul business, capace di unire le persone in modo stimolante e di grande impatto”.

Il tema dell’edizione 2026, “A Masquerade Celebration”, fonde immaginazione, identità e gioco con un’estetica moderna ed elevata.

“La moda è il teatro più grande di tutti. Ogni giorno interpretiamo un ruolo attraverso ciò che indossiamo. Nei bambini questa espressione è pura e senza filtri: non si nascondono, creano” racconta la fondatrice.

Tra i momenti più attesi, le Runway Moments, curate da Aleksandra Ataca, Editor-in-Chief di Junior Style e Creative Director dello show. Una sfilata narrativa e dinamica, arricchita da performance dei bambini e da un forte impatto visivo ed emozionale.

Le partnership strategiche con Livetrend, piattaforma di trend forecasting basata su AI, e B-Samply, che potenzia il matchmaking digitale tra brand e buyers, rafforzano ulteriormente la visione contemporanea e internazionale dell’evento.

L’edizione 2026 ospiterà brand di eccellenza come Roberto Cavalli Junior, Just Cavalli Little Rouge, Trussardi Jr, Alberta Ferretti Junior, North Sails, John Richmond, Needle & Thread, Maison Ava, Mini-à-Mode, Pureté, Monnalisa, Ermanno Scervino, e molti altri.

Con il suo ecosistema esclusivo, Children’s Show rappresenta oggi il luogo dove creatività, business e community si incontrano.

New York non solo ha accolto questo show: ne aveva bisogno.