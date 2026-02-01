Alla Pallavicini22 a Ravenna arriva la personale di Cesare Baracca “Carte da Parati”

Sabato 14 febbraio alle 18:30 presso Pallavicini22 a Ravenna si inaugurerà la personale di Cesare Baracca “Carte da Parati” a cura di Sabina Ghinassi, in mostra fino al 28 febbraio 2026

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 18:30, presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugurerà la mostra di Cesare Baracca “Carte da Parati” a cura di Sabina Ghinassi. L’esposizione, con testi di Sabina Ghinassi e Michele Montanari in catalogo, rimarrà allestita fino al 28 febbraio e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19.

La Mostra

Dopo la recente esposizione presso il Museo Ugonia titolata “Silver”, in cui Cesare Baracca ha messo alla prova la sua pittura su superfici metalliche specchianti, l’artista presenta ora nello spazio della Galleria Pallavicini 22 un nuovo ciclo pittorico in cui prosegue la dialettica estetica con le superfici delle carte da parati, territorio immaginifico che spazia dal sacro al profano.

Sabina Ghinassi, critica d’arte e curatrice della mostra, di lui scrive: “Cesare Baracca è artista che abita le soglie, ci saltella sopra con irruenza, non ha paura; abbraccia il rischio di caduta, sceglie l’eversione ed è in grado di muoversi appassionato tra esiti espressivi di paesaggi di puro lirismo, trasognato e notturno, aprendosi, subito dopo e deliberatamente, a una pittura provocatoria, feroce, ironica, talvolta ai limiti del grottesco e del disturbante. … “

L’Artista

Cesare Baracca è nato a Fusignano (RA) nel 1965 e risiede a Bagnacavallo (RA). Ha studiato alle Accademie di Belle Arti di Ravenna e Bologna.

Numerose sono le sue esposizioni presso istituzioni pubbliche e private; di cui se ne ricordano alcune tra le più recenti:

I Fiori del Male – MACT/CACT Ticino, Bellinzona. A cura di Mario Casanova

Hangover Hotel – Museo della Città di Rimini. A cura di Massimo Pulini

Underground Spleen – Galleria L’Affiche, Milano

La Via Lattea – Galleria Gasparelli, Fano. A cura di Gian Ruggero Manzoni

Silver – Museo Ugonia Brisighella. A cura di Franco Bertoni