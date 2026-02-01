Ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3 si parla di follia

Il tema della nuova puntata di “Allegro ma non troppo”, in onda domenica 1° febbraio, alle 23.10 su Rai 3, sarà la follia

Il tema della nuova puntata di “Allegro ma non troppo”, in onda domenica 1° febbraio, alle 23.10 su Rai 3, sarà la follia. Quel lampo che scompagina l’ordine, la scintilla dell’artista, il grido di chi non sta dentro le regole. Ma anche lo stigma, la paura, l’alienazione. È impossibile immaginare una vita senza follia, anche se è proprio la follia, spesso, a terrorizzare. Shakespeare lo sapeva bene: affidava le verità più scomode ai folli, a quel “fool” che ride mentre il mondo crolla.

E Pirandello scriveva a Marta Abba: “Soltanto la follia può darci tutto ciò che la sorte ci ha negato”. Una follia che è anche il territorio prediletto dell’attore: uscire da sé, abitare altre vite e poi tornare indietro. Per trattare questo delicato argomento con intelligenza e leggerezza al tempo stesso, Luca Barbareschi ha invitatato al “late night show” Rai Cultura, Giuliana De Sio e Micaela Ramazzotti, per riflettere su quanto la follia sia, insieme, una condanna e una risorsa, una ferita e una forma di verità.