A Trieste prorogata “Numeri Uno in mostra. Editoria periodica 1969-2024”

La mostra NUMERI UNO IN MOSTRA. Editoria periodica 1969-2024, ospitata allo spaziotrart di Trieste, è prorogata fino al 7 febbraio 2026

La mostra NUMERI UNO IN MOSTRA. Editoria periodica 1969-2024, ospitata allo spaziotrart di Trieste, nell’ambito del progetto TRartHUB finanziato con il bando contenitori culturali creativi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è prorogata fino al 7 febbraio 2026, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per esplorare un patrimonio unico della storia editoriale italiana.

Curata da Andrea Tomasetig, la mostra è dedicata ai periodici italiani “numero uno” dal 1969 a oggi e presenta 150 testate selezionate sulle 750 raccolte dal collezionista Enrico Redaelli. Nel loro insieme, queste pubblicazioni costituiscono uno spaccato di straordinario interesse per la storia del giornalismo e per la storia politica, culturale e del costume dell’Italia degli ultimi cinquant’anni. Editoriali, immagini, impaginazioni e scelte grafiche restituiscono il ritratto di un Paese in profonda trasformazione e testimoniano il ruolo centrale della carta stampata nella formazione culturale e politica.