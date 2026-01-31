Su Rai 3 “La Confessione” con Peter Gomez tra cronaca, letteratura e spettacolo

Sono Giancarlo De Cataldo e Francesca Reggiani gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, il programma con interviste a tutto tondo su Rai 3

Sono Giancarlo De Cataldo e Francesca Reggiani gli ospiti di Peter Gomez in “La Confessione”, il programma con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda sabato 31 gennaio alle 20.15 su Rai 3.

Giancarlo De Cataldo – ex giudice che si è occupato di processi chiave della storia criminale italiana, come quello alla Banda della Magliana, sulle cui vicende ha costruito anche la sua fama di scrittore – parlerà di entrambe queste carriere, nella giustizia e nella letteratura, senza tralasciare episodi della sua vita privata.

A seguire, Francesca Reggiani, attrice e talento comico cresciuto alla scuola di Gigi Proietti e maturato con i programmi cult di Serena Dandini, parlerà dei suoi esordi e di come sono nate le tante imitazioni e i personaggi di successo, ma anche di satira, di rapporto con il potere e di “politicamente corretto”.