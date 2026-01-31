Su Rai 1 a “The Voice Kids” con Antonella Clerici si completano le squadre dei coach

Ultime “Blind Auditions” per “The Voice Kids”, la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda sabato 31 gennaio alle 21.30 su Rai 1

Ultime “Blind Auditions” per “The Voice Kids”, la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda sabato 31 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Al suo fianco, nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Nelle tradizionali “audizioni al buio”, i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del “Super Pass” volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di “The Voice Kids”.

“The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand”: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.