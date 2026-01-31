Stasera su Rai Storia il film “La notte brava”: la trama

La trama de La notte brava film, del 1959, diretto da Mauro Bolognini, tratto da un racconto di Pier Paolo Pasolini contenuto nella sua raccolta Alì dagli occhi azzurri

La notte brava film, del 1959, diretto da Mauro Bolognini, tratto da un racconto di Pier Paolo Pasolini contenuto nella sua raccolta Alì dagli occhi azzurri, è la proposta di Rai Storia per sabato 31 gennaio 2026 alle 21:20.

Roma, fine anni 50. Un gruppo di balordi decide di passare una “notte brava” sperperando il ricavato di un furto. Dopo che il denaro è stato perso e rubato più volte, uno dei giovani resta solo e vaga da un locale all’altro in compagnia di una ragazza. All’alba, gli sono rimaste in tasca solo mille lire. Un Nastro d’Argento 1960.