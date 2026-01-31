Stasera su Rai 5 Salemme con “Di mamma ce n’è una sola”

Stasera in prima serata su Rai 5 lo spettacolo teatrale di e con Vincenzo Salemme intitolato “Di mamma ce n’è una sola”
“Salemme il bello… della diretta!” arriva sabato 31 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 5. Il primo di tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’arte di Vincenzo Salemme, con una delle sue commedie più amate dal pubblico, “Di mamma ce n’è una sola”, da lui scritta, diretta ed interpretata.
Una produzione Chi E’ Di Scena. Un programma scritto, interpretato e diretto da Vincenzo Salemme. Direttore della fotografia Sandro Carotenuto. Direttore di produzione Pino Aprea. Responsabile di commessa Carla Dente. A cura di Tiziana Iemmo. Produttore esecutivo Chi È Di Scena Valeria Esposito. Produttori esecutivi Rai Domenica Durante, Monica Flores. Regia televisiva di Barbara Napolitano.