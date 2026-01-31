Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 ci porta al Duomo di Milano

Oggi su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela. In questa puntata esploriamo uno dei simboli del nostro Paese: il Duomo di Milano

Sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela. In questa puntata esploriamo uno dei simboli del nostro Paese: il Duomo di Milano, l’ultima delle grandi cattedrali gotiche europee. Viaggiamo in India fino al luogo dove Buddha avrebbe raggiunto l’illuminazione ed è stato eretto il Tempio di Mahabodhi, uno degli edifici sacri più importanti del Paese.

Nel 1975 il giovanissimo archeologo Jean-Claude Marquet scopre, in una grotta nella Valle della Loira, delle sorprendenti incisioni: intuisce subito che molto probabilmente si tratta di una grotta preistorica, ma diversa da altre più famose, come quella di Lascaux. Il castello di Neuschwanstein, con le sue numerose torri e l’architettura asimmetrica, è quello che ha ispirato la fantasia di Walt Disney.