Oroscopo di oggi, sabato 31 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 31 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Quadro odierno brillante, grazie alla Luna in Gemelli. In un clima leggero e disinvolto, la comunicazione scorre spontanea e ci sentiamo motivati. Di fronte ai problemi, contiamo su un’amicizia inossidabile, sempre pronta a farci da spalla e a darci manforte.
Toro
Le nostre iniziative vengono assecondate dai familiari più per amor di pace che per convinzione? Badiamo al sodo: è il risultato che conta. Spazio ai nostri interessi personali. Desiderare maggiore libertà d’azione non significa amare di meno.
Gemelli
Che energia con la nostra Luna armonica a Marte. Ideale anche per firmare contratti e iniziare collaborazioni, meglio se in gruppo. Venere, Mercurio e Marte ci fanno corona, realizzando desideri ambiziosi. Volontà, simpatia e fortuna.
Cancro
Una lieve inquietudine, che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo! Una sana dose d’introspezione e l’interesse per argomenti spirituali sono l’ideale in questo momento.
Leone
La Luna in Gemelli apre la scena di una giornata all’insegna dell’azione. La socievolezza e la comunicativa spigliata ci agevolano nella coppia e nell’attività. Nella professione, se desideriamo un cambio di rotta, muoviamoci rapidamente, tessiamo una larga rete di contatti.
Vergine
Il passaggio della Luna in Gemelli avviene senza colpo ferire. L’unica traccia visibile è una lieve insofferenza. L’antidoto migliore per noi è il lavoro, il “fare”. Stiamo percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, l’insicurezza è fuori posto.
Bilancia
Mettendo in azione le nostre qualità, come diplomazia e flessibilità, è facile aumentare la visibilità, fare colpo su una persona che ci ha preso il cuore. L’amore è una gioia da vivere sì con spensieratezza, ma senza buttare per ora un occhio al domani.
Scorpione
Affari e investimenti ci riservano delle buone opportunità, ma valutiamole con cura. Prestiamo maggiori cure ai rapporti interpersonali. Perfezionismo e capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici nella gestione.
Sagittario
Esiste una via d’uscita da una condizione per noi inusuale di appannamento della fiducia nelle nostre capacità. Seguiamo la scia di Venere. Consolidiamo l’autostima potenziando le attività in cui sappiamo di essere bravi. Lo sport, lo studio e i viaggi.
Capricorno
Ingentiliamo i nostri gesti, facciamo in modo di essere meno bruschi, per favorire contatti con persone che possono insegnarci qualcosa. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione, ma inevitabilmente ciò ci attira qualche inimicizia.
Acquario
Alcuni pensieri restano, ma oggi abbiamo le carte in regola per affrontarli o “rimuoverli”, grazie a un successo in amore, nello studio o nella carriera. Una persona che abbiamo corteggiato senza successo ci guarda con occhi diversi. Cupido fa prodigi.
Pesci
Gennaio si avvia a conclusione in compagnia della Luna in Gemelli. Momento pesante, ma importante per le svolte, per chiudere storie esaurite. Adeguarci ai ritmi degli altri non è un’impresa facile, potremmo sentirci in affanno. Rispettiamo i nostri tempi.