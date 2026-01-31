Oggi su Rai 2 a “Top – Tutto quanto fa tendenza” Enzo Miccio tra talento e passione

Nuovo appuntamento con “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il programma condotto da Enzo Miccio dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy, in onda sabato 31 gennaio alle 17.00 su Rai 2.

Sarà un viaggio tra palazzi da sogno e atmosfere senza tempo, capaci di raccontare bellezza, storia e potere. Enzo Miccio incontrerà straordinari talenti che, con passione e visione, trasformano il saper fare italiano in un’autentica eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Sulle tracce poi del leggendario detective Sherlock Holmes, si andrà alla scoperta di luoghi che rinascono e di storie sorprendenti, animate da creatività, stile e innovazione. Il tutto impreziosito da quell’inconfondibile tocco glamour che rende Top un appuntamento unico per chi ama il bello e il mondo fashion.