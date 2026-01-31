Oggi su Rai 1 Linea Verde Discovery con “Racconti di provincia: Il mare di Roma”

Oggi su Rai 1 a Linea Verde Discovery Federico Quaranta va alla scoperta del litorale Romano partendo dall’area dunale protetta di Passoscuro
Sabato 31 gennaio 2026 alle 12:00 a Linea Verde Discovery Federico Quaranta va alla scoperta del litorale Romano partendo dall’area dunale protetta di Passoscuro, un tratto di costa sfuggito all’antropizzazione e tutelato per il suo immenso valore naturalistico. Si sposta poi a Fiumicino per raccontare la storia di quattro ragazzi che, recuperando una vecchia azienda agricola, hanno iniziato a produrre birra artigianale con risultati sorprendenti.
Nella tappa successiva il conduttore va alla scoperta dello splendido Castello Chigi, all’interno della tenuta di Castel Fusano, al centro di un progetto di recupero degli alberi che abbracciano la proprietà. Racconta poi Ostia con gli occhi di qualcuno che l’ha scelta come “casa”, animato da un amore viscerale e fa conoscere al pubblico la storia di Luigi che, dopo aver passato la sua vita in città, ha scelto il litorale romano per creare la sua impresa casearia.