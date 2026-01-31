Oggi su Rai 1 “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo: gli ospiti della puntata

Oggi pomeriggio alle 17:10 su Rai 1 “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo. Ospiti, Pino Strabioli, Corrado Tedeschi e Alessio Vassallo

L’amore può diventare una gabbia? I maschi alla prova delle dipendenze affettive. A “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo e in onda sabato 31 gennaio alle 17.10 su Rai 1, si indagherà sulla complessità delle dinamiche sentimentali declinate al maschile. Ospiti di questa settimana Pino Strabioli, l’attore Alessio Vassallo, volto dell’ispettore Domenico Dodaro della fortunata serie “L’altro ispettore” andata in onda su Rai 1, e il conduttore televisivo Corrado Tedeschi.

Ad accompagnare Nunzia De Girolamo e i suoi ospiti, la musica delle Swingeresse e gli interventi dissacranti e fuori registro di Edoardo Tavassi.

In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un nuovo talento: questa settimana sul palco di Ciao Maschio, arriverà Matteo Fraziano, un giovane artista di ombre ed illusionista capace di trasformare la luce in uno straordinario racconto visivo.