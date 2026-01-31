Maltempo, dissesto idrogeologico, minori e social nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

La frana che ha colpito la città di Niscemi è un fenomeno ancora sotto osservazione: sarà al centro di “Mi Manda RaiTre”

La frana che ha colpito la città di Niscemi è un fenomeno ancora sotto osservazione. Molti i quartieri a rischio, centinaia le persone già sfollate. Il passaggio del ciclone Harry ha devastato soprattutto Sicilia e Sardegna, la conta dei danni è ancora difficile da fare. Un territorio fragile raccontato, attraverso collegamenti dalle zone più colpite, da “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 31 gennaio alle 8.00 su Rai 3. Obiettivo, inoltre, sulla moda dei cibi etnici, cinese e giapponese su tutti; cibo che viene consumato non solo fuori casa, ma che ormai riempie numerosi scaffali dei supermercati. Gli inviati del programma, insieme ai Carabinieri dei Nas, si muovono in varie città italiane per capire cosa contengono davvero i cibi etnici e se le etichette sono chiare circa gli ingredienti utilizzati.

Infine, in diretta, la vicenda di alcune abitazioni popolari occupate abusivamente a Bari: negli scorsi giorni sono state liberate per essere consegnate ai legittimi assegnatari.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Gian Antonio Stella, Corriere della Sera; Tuccio D’Urso, ingegnere; Silvia Dodi, avvocato Federconsumatori; Carmine Milone, tecnologo alimentare; Stefano Liberti, giornalista e scrittore; Antonio Loconte, direttore Quinto Potere; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Pietro Augusto De Nicolo, amministratore unico Arca Puglia Centrale; Carlo Tansi, geologo CNR; Erasmo D’Angelis, presidente fondazione EWA; Salvo Cocina, dirigente generale Protezione Civile Regione Siciliana.

Nell’appuntamento in onda domenica 1° febbraio alle 8.05 su Rai 3, “Mi Manda RaiTre” torna sul fenomeno dei “parcheggi selvaggi”, strutture in cui le automobili vengono spostate in luoghi non custoditi o a rischio multa ad insaputa dei proprietari.

In sommario anche la caduta degli alberi: nelle ultime settimane, solo nella città di Roma, ne sono caduti più di dieci, causando paura fra i residenti, auto danneggiate, strade chiuse. Il piano di manutenzione del verde urbano è sufficiente a mettere cittadini e vegetazione in sicurezza?

A ancora, la Camera francese ha dato il via libera a un disegno di legge che vieta l’utilizzo dei social ai minori di 15 anni, a tutela della loro salute: un passo possibile anche in Italia? Infine, arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Simone “Cicalone” Ruzzi, youtuber attivo nella segnalazione di borseggiatori sui mezzi pubblici italiani.

Tra gli ospiti, Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta; Riccardo Luna, giornalista; Francesco Emilio Borrelli, deputato Alleanza Verdi/Sinistra; Filippo Facci, giornalista e scrittore; Carlo Puca, giornalista; Fabio Capurro, ideatore dell’app “Moveng”; Sabrina Alfonsi, assessore agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Comune di Roma;Tiziana Siano, presidente Comitato quartiere Don Bosco VII Municipio Roma; Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università statale di Milano; Valentina Maniaci, testimonianza (fratello deceduto per crollo albero).