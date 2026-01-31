Lino Guanciale, Federico Basso, Marco D’Amore a Tv Talk oggi su Rai 3

È il racconto del suicidio dei genitori dell’uomo che ha ucciso la moglie ad Anguillara Sabazia ad aprire il nuovo appuntamento con “Tv Talk”, in onda sabato 31 gennaio alle 15.00 su Rai 3. A partire dall’indagine per istigazione al suicidio aperta dalla Procura di Civitavecchia, si rifletterà sul peso della gogna mediatica e sulle responsabilità dei social e dei media tradizionali, con la scrittrice Barbara Alberti e i giornalisti Stefano Zurlo e Riccardo Bocca.

A seguire, l’attualità internazionale e il racconto delle violenze dell’ICE negli Stati Uniti. Con la giornalista Maria Cuffaro e l’inviata Laura Cappon, “Tv Talk” analizzerà il ruolo delle immagini nella costruzione dell’opinione pubblica.

Dopo i ReTVeet, la rubrica dedicata ai momenti tv più commentati della settimana, in studio Lino Guanciale, protagonista de “L’Invisibile”, la miniserie sulla cattura di Matteo Messina Denaro.

La puntata proseguirà con un focus sull’intrattenimento e la comicità, dal racconto delle liti tra vicini di casa sempre più presenti in tv, fino ai trent’anni di “Zelig”, commentati dal comico Federico Basso e dalla giornalista Claudia Rossi.

Spazio poi alla ricca annata della conduttrice e modella Giulia Salemi, tra televisione, social e podcast.

Infine, la serialità con “Gomorra – Le Origini”, il prequel della saga cult, raccontato dal regista Marco D’Amore, ospite in studio.