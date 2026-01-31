Linea Verde Italia su Rai 1 oggi fa tappa a Cosenza

Stamani su Rai 1 Linea Verde Italia fa tappa a Cosenza. Monica Caradonna e Tinto accompagnano gli spettatori in un viaggio attraverso la città calabrese e il suo territorio

Sabato 31 gennaio 2026 su Rai 1 Linea Verde Italia fa tappa a Cosenza. Monica Caradonna e Tinto accompagnano gli spettatori in un viaggio attraverso la città calabrese e il suo territorio, alla scoperta di luoghi simbolo, storie poco conosciute e realtà che raccontano un luogo capace di custodire il proprio passato e di guardare al domani.

Il percorso parte dal Castello Svevo, dove la danza diventa linguaggio per raccontare nuove generazioni di artisti calabresi, per poi scendere nella città antica seguendo le tracce del filosofo Bernardino Telesio. Il racconto prosegue lungo il nuovo asse ciclo-pedonale che unisce Cosenza e Rende, tra parchi urbani, spazi verdi e aree sportive. Monica Caradonna e Tinto arrivano, quindi, nel cuore del centro storico, nel quartiere di San Francesco d’Assisi, dove nuovi spazi sono tornati a vivere grazie a esperienze condivise che uniscono benessere, artigianato, teatro e cultura.

Proseguono lungo Corso Mazzini, dove il Museo all’Aperto Bilotti trasforma la città in una galleria a cielo aperto. Dalla città lo sguardo si allarga poi alla Sila, tra prodotti tipici, percorsi di terapia forestale e paesaggi di grande valore naturalistico, alla scoperta di maestosi alberi chiamati “Giganti della Sila”, nella zona in cui dialogano natura, storia e innovazione tecnologica. All’interno del campus dell’Università della Calabria, vanno poi alla scoperta di STAR, un’infrastruttura di ricerca che mette la scienza al servizio dell’ambiente, della salute e della qualità della vita. Gran finale con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Brutia al Teatro Rendano. Un viaggio guidato che restituisce l’immagine di una Cosenza autentica, attenta al proprio patrimonio e pronta a costruire il futuro partendo dalle sue radici.