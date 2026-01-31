“Linea Bianca Olympia” su Rai 1 oggi fa tappa a Bormio

Bormio è la meta di “Linea Bianca Olympia”, condotto da Massimiliano Ossini e Lino Zani, in onda sabato 31 gennaio alle 11.25 su Rai 1

Uno dei luoghi più emblematici delle Alpi italiane, crocevia di storia, natura e sport, protagonista del cammino verso i Giochi: è Bormio la meta di “Linea Bianca Olympia”, condotto da Massimiliano Ossini e Lino Zani, in onda sabato 31 gennaio alle 11.25 su Rai 1. Un percorso in avvicinamento a Milano-Cortina 2026 che attraverserà territori, comunità e storie dove lo spirito dei Giochi Olimpici è già presente, concreto, quotidiano.

Massimiliano Ossini e Lino Zani saliranno sulla Cima Reit, montagna identitaria della valle, per aprire un racconto che intreccerà alpinismo, memoria e grandi imprese umane. La puntata affronterà diversi temi: si parlerà delle origini termali di Bormio, già note in epoca romana, della tradizione alberghiera che le è valso il titolo di “Magnifica Terra” e dello sport moderno con la leggendaria Pista Stelvio, teatro di grandi sfide dello sci alpino.

Ampio spazio sarà dedicato anche al presente e al futuro, con uno sguardo sulla preparazione olimpica e sul lavoro silenzioso che renderà possibile l’accoglienza del grande e atteso evento internazionale. Non mancherà la dimensione scientifica e naturalistica con il racconto di una scoperta eccezionale nel Parco Nazionale dello Stelvio: un vasto giacimento di impronte di dinosauri, tra i più importanti al mondo, che riporta la storia del territorio indietro di oltre 200 milioni di anni.

A completare il viaggio, la cucina valtellinese, la cultura locale e una riflessione finale sull’identità profonda di Bormio: una comunità che ha saputo attraversare il tempo senza perdere il proprio equilibrio, pronta ad accogliere le Olimpiadi con lo sguardo rivolto al futuro.