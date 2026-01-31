La commedia “Tramite amicizia” con Siani stasera su Rai Movie: la trama

La nuova commedia all’italiana nella prima serata di Rai Movie, con un successo targato Alessandro Siani: sabato 31 gennaio 2026 alle 21:20 va in onda “Tramite amicizia”

Lorenzo si è inventato un’agenzia piuttosto originale, per mezzo della quale offre sé stesso come amico a noleggio. Sa ascoltare, consigliare, tacere, consolare.

L’impresa di Lorenzo ha un discreto successo finché non sono proprio i suoi famigliari a rivolgersi a lui: il proprietario della fabbrica di dolci nella quale sono tutti impiegati si sente solo e depresso e ha deciso di chiudere i battenti. Serve un amico del cuore per fargli cambiare idea.

Da una premessa semplice e originale, bella prova di Siani il quale come al solito si cimenta, oltre che nella recitazione, anche nella scrittura e nella regia. E fa centro anche grazie a Max Tortora che, simpatico e robusto, regala una prova eccellente. Nel cast anche Matilde Gioli e Maria Di Biase.