“Gli amici animali” oggi su Rai 3 ci porta alla Galleria Nazionale dell’Umbria

A Perugia, nella Galleria Nazionale dell’Umbria, è possibile passeggiare con il proprio cane. Lo racconta Erika Baglivo in apertura del nuovo appuntamento con “Gli Amici Animali”, la rubrica della Tgr in onda sabato 31 gennaio alle 10.40 su Rai 3.

Da Verona Lucia Zorzi parlerà della tappa del “Giro D’Italia della cultura a 4 zampe” dell’associazione Bauadvisor, che propone un servizio di dog sitting per i musei e le mostre.

Con Ettore De Lorenzo vi va, invece, all’interno del sito archeologico di Pompei dove è consentito l’accesso con i cani. Infine, da Campobasso, Daniela Lombardi racconterà la storia di una donna che ha salvato e adottato una decina di animali con alle spalle storie di violenza e abbandono.

Infine, spazio al mondo social e all’interazione con i telespettatori che potranno inviare foto e video dei loro animali all’indirizzo tgr.gliamicianimali@rai.it e, a seguire, gli aggiornamenti e le anticipazioni delle puntate attraverso l’account Instagram @tgrgliamicianimali.