Dalla dieta ai traumi al ginocchio oggi a Buongiorno Benessere su Rai 1

Nella nuova puntata di “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 31 gennaio alle 10.30 su Rai 1, il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, parlerà della pizza

Nella nuova puntata di “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 31 gennaio alle 10.30 su Rai 1, il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, parlerà della pizza, spiegando come inserirla correttamente all’interno di una dieta equilibrata.

A seguire, il professor Giovanni Minisola, reumatologo e direttore scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini, illustrerà l’importanza di dormire bene e i benefici che un sonno di qualità apporta alla salute. Il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, affronterà il tema dell’influenza intestinale, mentre Marcello Arca, professore ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma, parlerà delle nuove cure per il colesterolo, spiegando come sta cambiando la gestione di questo importante fattore di rischio.

Con il professor Paolo Gontero, direttore della Clinica Urologica dell’Ospedale Molinette di Torino, ci sarà poi un focus sull’incontinenza. E ancora, la professoressa Alessandra Graziottin, del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Verona, affronterà il tema dell’osteoporosi, mentre il professor Steven Nisticò, specialista in Dermatologia presso l’Ospedale Policlinico Umberto I Roma, fornirà indicazioni di primo soccorso in caso di attacchi di prurito. Infine, il professor Fabio Cerza, direttore Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale dei Castelli Romani, che parlerà dei disturbi e dei traumi al ginocchio.