“Bar Centrale” oggi su Rai 1 fa tappa a Scanno

Questa settimana “Bar Centrale” si collegherà con un bar di Scanno, il borgo con il lago a forma di cuore in provincia de L’Aquila, incastonato tra le montagne abruzzesi. Il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 31 gennaio alle 14 su Rai 1, è un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più rappresentativi: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana. Al bar si discute, si commenta, si osserva. Il bar diventa così, specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo.

“Bar Centrale” parte proprio da qui per raccogliere voci e umori del Paese, con Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio. In diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, la conduttrice guiderà il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.