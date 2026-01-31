“A Sua immagine” oggi su Rai 1 racconta la storia di Rocco Casillo

Lorena Bianchetti incontra Rocco Casillo, un ventiduenne affetto fin da diciassettenne da leucemia mieloide cronica, in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 31 gennaio alle 16.00 su Rai 1. La malattia è un fulmine a ciel sereno nella vita di un ragazzino, che però pian piano gli ha fatto scoprire un modo nuovo di rapportarsi col dolore e questo male incurabile.

È la storia della conquista della normalità, ma anche di quanto la propria sofferenza possa diventare linfa creativa e un dono per gli altri. Rocco è rimasto a lungo al Policlinico Gemelli, collaborando anche all’iniziativa Medicinema, è diventato psicologo, e ha già pubblicato due libri di poesie in cui racconta la sua esperienza. A raccontarne altri aspetti di questa vicenda anche la mamma di Rocco, Carmela, e la professoressa Daniela Di Fiore, docente per i bambini oncologici del Gemelli che ha seguito Rocco fin da ragazzino.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” che continuano ad accompagnarci attraverso la vita e i luoghi di San Francesco d’Assisi. Il suggestivo racconto di Aldo Cazzullo sulla vita del santo si unisce alla riflessione di fra Giulio Cesareo da San Damiano in Assisi, la prima chiesa che il giovane Francesco ha ricostruito all’inizio del suo ministero. Quel gesto simbolico è la chiave per illuminare il Vangelo della domenica, che questa settimana racconta di una Chiesa, popolo di Dio, da ristrutturare sulle Beatitudini.