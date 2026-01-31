A “Playlist live” su Rai 2 oggi ospiti Alexia, Giusy Ferreri e i Tiromancino

I Tiromancino sono tra i protagonisti di “Playlist live” condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda sabato 31 gennaio alle 14.00 su Rai 2

I Tiromancino sono tra i protagonisti di “Playlist live” condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda sabato 31 gennaio alle 14.00 su Rai 2. Il gruppo presenterà il loro ultimo singolo “Gennaio 2016”, una ballata intensa e dalla forte impronta cantautoriale, attualmente su tutte le piattaforme digitali e anticipazione del nuovo album “Quando meno me lo aspetto”, in uscita il 6 febbraio.

A seguire, Alexia, voce del pop italiano dagli anni ’90, proporrà un medley dei suoi grandi successi, canzoni che hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali.

Giusy Ferreri, canterà invece “Musica Classica”, un pezzo che gioca sui contrasti che regolano la vita quotidiana e racconta di sentimenti alla prova del tempo.

Nella seconda parte del programma, “Playlist Talk” con Federica Gentile, riflettori puntati su Rettore, artista unica della scena italiana, conosciuta per il suo stile libero, irriverente e visionario. Con lei, anche Pino Strabioli. Tra racconti, aneddoti e materiali d’archivio, Rettore condividerà la propria visione della musica e dello spettacolo, ripercorrendo momenti chiave della sua carriera. In chiusura, inoltre, presenterà “Malamocco” estratto dal suo recente album “Antidiva Putiferio”.