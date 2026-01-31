12PM SS26: il gioiello come prolungamento del corpo


Per la stagione Primavera–Estate 2026, 12PM presenta Mi scorri dentro, una collezione che interpreta il gioiello come una presenza viva, intima, in dialogo costante con il corpo

Non un semplice ornamento, ma una linea che segue la pelle, ne accompagna il movimento, ne amplifica il respiro.

Collane corpo, multifili e orecchini avvolgenti disegnano una nuova sensualità contemporanea: essenziale, fluida, consapevole. Il metallo non decora, scorre. Abita il corpo e ne racconta la libertà, senza costrizioni né gerarchie di genere.

All’interno della collezione, il tema floreale assume un ruolo centrale: rami, fiori e foglie diventano simboli di crescita, trasformazione e continuità, tradotti in forme organiche che si intrecciano al corpo come elementi naturali.

Fondata da Michela Trento, 12PM è un brand di gioielli contemporanei che unisce artigianalità, simbolismo e ricerca estetica. Ogni creazione nasce come oggetto narrativo, pensato per essere vissuto ogni giorno, al di là delle stagioni e delle tendenze. Un gioiello senza tempo, capace di raccontare chi lo indossa.