12PM SS26: il gioiello come prolungamento del corpo

Per la stagione Primavera–Estate 2026, 12PM presenta Mi scorri dentro, una collezione che interpreta il gioiello come una presenza viva, intima, in dialogo costante con il corpo.
Non un semplice ornamento, ma una linea che segue la pelle, ne accompagna il movimento, ne amplifica il respiro.
Collane corpo, multifili e orecchini avvolgenti disegnano una nuova sensualità contemporanea: essenziale, fluida, consapevole. Il metallo non decora, scorre. Abita il corpo e ne racconta la libertà, senza costrizioni né gerarchie di genere.
All’interno della collezione, il tema floreale assume un ruolo centrale: rami, fiori e foglie diventano simboli di crescita, trasformazione e continuità, tradotti in forme organiche che si intrecciano al corpo come elementi naturali.
Fondata da Michela Trento, 12PM è un brand di gioielli contemporanei che unisce artigianalità, simbolismo e ricerca estetica. Ogni creazione nasce come oggetto narrativo, pensato per essere vissuto ogni giorno, al di là delle stagioni e delle tendenze. Un gioiello senza tempo, capace di raccontare chi lo indossa.
HERO PIECES SS26
1. MI SCORRI DENTRO NECKLACE
Collana a tubo con rami e piccoli fiori, simbolo del fluire continuo tra corpo e materia. Il gioiello manifesto della collezione, pensato per seguire il collo come un gesto naturale.
2. GELSOMINO EARRINGS e GELSOMINO NECKLACE
Orecchini in bronzo raffiguranti fiori di gelsomino. Delicati e luminosi, accompagnano il viso con una sensualità leggera e intima.
Collana impreziosita da pendenti floreali, delicata ma sensuale. Il fiore diventa segno di intimità, luce che accompagna il décolleté con leggerezza.
3. FARFALLA BODY NECKLACE
Collana corpo che attraversa il busto, trasformando il gioiello in parte integrante dell’anatomia. Un simbolo di metamorfosi e libertà.
4. CHRONOS NECKLACE
Multifili in bronzo che evocano il tempo come flusso continuo. I mille fili seguono il movimento del corpo, creando un ritmo visivo e sensoriale.
5. MI SCORRI DENTRO EARRINGS
Orecchini a ramo con piccoli fiori che si espandono sull’orecchio. Un gioiello che non pende, ma avvolge, come una crescita naturale sulla pelle.
6. MULTIFLOWER SINGLE EARRING
Orecchino singolo con fili pendenti e foglie floreali. Asimmetrico, leggero, pensato come gesto spontaneo e non convenzionale.
7. BIG ACANTO EARRINGS
Foglie di acanto in versione scultorea. Il riferimento botanico si traduce in forza visiva, tra classicità e contemporaneità.
8. ACANTO BRACELET
Bracciale rigido che avvolge il braccio come una foglia viva.