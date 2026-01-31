12PM SS26: il gioiello come prolungamento del corpo

1. MI SCORRI DENTRO NECKLACE Collana a tubo con rami e piccoli fiori, simbolo del fluire continuo tra corpo e materia. Il gioiello manifesto della collezione, pensato per seguire il collo come un gesto naturale. 2. GELSOMINO EARRINGS e GELSOMINO NECKLACE Orecchini in bronzo raffiguranti fiori di gelsomino. Delicati e luminosi, accompagnano il viso con una sensualità leggera e intima. Collana impreziosita da pendenti floreali, delicata ma sensuale. Il fiore diventa segno di intimità, luce che accompagna il décolleté con leggerezza. 3. FARFALLA BODY NECKLACE Collana corpo che attraversa il busto, trasformando il gioiello in parte integrante dell’anatomia. Un simbolo di metamorfosi e libertà. 4. CHRONOS NECKLACE Multifili in bronzo che evocano il tempo come flusso continuo. I mille fili seguono il movimento del corpo, creando un ritmo visivo e sensoriale. 5. MI SCORRI DENTRO EARRINGS Orecchini a ramo con piccoli fiori che si espandono sull’orecchio. Un gioiello che non pende, ma avvolge, come una crescita naturale sulla pelle. 6. MULTIFLOWER SINGLE EARRING Orecchino singolo con fili pendenti e foglie floreali. Asimmetrico, leggero, pensato come gesto spontaneo e non convenzionale. 7. BIG ACANTO EARRINGS Foglie di acanto in versione scultorea. Il riferimento botanico si traduce in forza visiva, tra classicità e contemporaneità. 8. ACANTO BRACELET Bracciale rigido che avvolge il braccio come una foglia viva.