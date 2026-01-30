The Square: il 1° febbraio “Lonely Boy”, un monologo sull’isolamento sociale

Lonely Boy: domenica 1 febbraio, alle ore 16.45 al The Square un monologo frutto di laboratori condotti con adolescenti e migranti

Lonely Boy, uno spettacolo teatrale intenso e ironico che indaga il tema dell’isolamento sociale, nato dalla collaborazione artistica tra la pluripremiata drammaturga Letizia Russo e l’attore e pedagogista Fabio Mascagni. Il progetto prende forma a partire da una serie di laboratori teatrali condotti con ragazze e ragazzi adolescenti presso il Centro Baracche Verdi della Comunità dell’Isolotto e con persone migranti dell’Associazione Gli Anelli Mancanti. Da queste esperienze è emerso un affresco poetico, multicolore e multiculturale che ha dato vita a un acuto e brillante monologo teatrale, capace di trasformare materiali umani e biografici in racconto scenico universale.

Protagonista di Lonely Boy è un uomo che vive isolato nel suo appartamento, impegnato in una perenne e maldestra ricerca di approvazione: quella dei suoi simili o, in alternativa, di un’entità superiore che si assuma la responsabilità di spiegargli il tanto agognato “senso della vita”.

Con la sua scrittura precisa e visionaria, Letizia Russo cuce uno spettacolo che attraversa con spiazzante ironia temi universali come religione, scienza, emozioni e relazioni sociali, senza mai perdere di vista la meravigliosa insensatezza dell’esistenza umana, che ci rende allo stesso tempo fragili e potenti, buffe creature. Lonely Boy è il risultato di un percorso che unisce teatro, pedagogia e ricerca sociale, portando in scena un lavoro che nasce dall’ascolto e restituisce complessità, empatia e senso critico.

Letizia Russo Drammaturga tra le più rilevanti del panorama italiano, ha vinto il Premio Grinzane Cavour e il Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, ottenendo anche il Premio Ubu. I suoi testi sono stati rappresentati in Italia e all’estero e ha collaborato con il Royal Court Theatre e il National Theatre di Londra.

Fabio Mascagni Attore e pedagogista, diplomato al Laboratorio Nove e laureato in Scienze Pedagogiche. Ha fatto parte della Compagnia Stabile del Teatro Metastasio di Prato e lavora tra teatro, cinema e televisione, affiancando all’attività artistica una ricerca pedagogica e sociale.

Domenica 1 febbraio, ore 16.45

Fabio Mascagni in LONELY BOY

drammaturgia Letizia Russo

Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it