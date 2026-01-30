Su Rai Storia in replica “Le Ragazze”: apre la puntata Cristina Marella

Ad aprire la nuova puntata de “Le ragazze” in onda in replica venerdì 30 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia è Cristina Marella, nata nel 1924 a Celle San Vito in provincia di Foggia

Ad aprire la nuova puntata de “Le ragazze” in onda in replica venerdì 30 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia è la decana Cristina Marella, nata nel 1924 a Celle San Vito in provincia di Foggia in una famiglia umile: penultima di dodici figli, all’età di otto anni è costretta ad andare a lavorare come domestica lontana dalla famiglia. Quando dopo tre anni riesce a scappare dalla casa dove è a servizio, il padre non si dimostra affatto contento di vederla.

È un uomo duro e violento, incapace di amare i figli, ma Cristina non si rifiuterà di assisterlo nei suoi ultimi anni di vita. Durante il fascismo alla sua famiglia viene assegnata una casa colonica e le loro condizioni di vita migliorano. Cristina si invaghisce di Vincenzo, un ragazzo di un podere vicino, ma sopraggiunge la guerra a separarli. Dopo tre anni, Vincenzo torna a casa in licenza e si fidanzano ufficialmente, ma ritornato al fronte, viene fatto prigioniero dai tedeschi e deportato nel campo di concentramento di Dortmund.

Alla fine della guerra, sopravvissuto ai lavori forzati, torna a casa irriconoscibile e malato e la famiglia di Cristina si oppone alle nozze. Cristina decide di sposarlo ugualmente e fanno la fuitina. Dal matrimonio nascono i tre figli, Francesco, Filomena e Norina. Cristina, rimasta vedova a 58 anni, vanta oggi l’affetto di sei nipoti, tredici bisnipoti e tre trisnipoti. Oggi, a quasi 101 anni, è pienamente autonoma e, per non sentirsi sola, ha scelto da qualche anno di vivere in una casa di riposo. A seguire le storie di due Ragazze degli anni ’80, Paola Pieri e Rosaria Nuzzo e due Ragazze degli anni ’50 Elena Cotta e Nazzarena Graziani.