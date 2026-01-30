Stasera su Rai Movie “12 Soldiers” disponibile anche in lingua originale: la trama

Chris Hemsworth protagonista di “12 Soldiers”, adattamento del romanzo “Horse Soldiers” di Doug Stanton, stasera su Rai Movie: la trama

Venerdì 30 gennaio 2026 alle 21.20 Rai Movie trasmette “12 Soldiers”, action-drama tratto da una storia vera e interpretato da Chris Hemsworth. Diretto da Nicolai Fuglsig, il film è un adattamento del bestseller “Horse Soldiers” del giornalista Doug Stanton ed è basato sulla vita dell’agente della CIA, e militare delle forze speciali, Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Il film racconta proprio la missione di Nutsch e della sua squadra composta da dodici uomini che si offrono volontari per una pericolosissima missione in Afghanistan al fianco di un signore della guerra uzbeko, nel tentativo di ricostituire l’Alleanza del Nord in chiave anti-talebana.