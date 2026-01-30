Stasera su Rai 3 “Un giorno in pretura” con “Verità per Giulio Regeni”

Stasera su Rai 3 “Un Giorno in Pretura”. A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ricostruisce le tappe della vicenda

Venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata su Rai 3 alle 21:30 una puntata speciale di “Un Giorno in Pretura”. A dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ricostruisce le tappe del sequestro, delle torture e dell’omicidio del ricercatore italiano attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni. Un percorso giudiziario lungo e complesso, reso possibile dalla determinazione della famiglia Regeni e da una forte mobilitazione civile. Sotto accusa quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani, tuttora irreperibili. La Procura di Roma ritiene oggi di disporre degli elementi necessari per arrivare a una condanna.