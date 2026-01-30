Stasera su Rai 1 torna “Tali e Quali” con la finale

È tutto pronto per l’atto conclusivo di ‘Tali e Quali’ Edizione 2026. La quarta e ultima puntata del varietà condotto da Nicola Savino, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy – in onda venerdì 30 gennaio alle 21.30 su Rai 1 – decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

A contendersi il titolo sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno i concorrenti classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, che hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite, insieme ai quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, chiamati a rimettersi in gioco in una sfida che unisce esperienza e nuove interpretazioni. Tutti a caccia del titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’.

Tutti i protagonisti, che non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, saranno chiamati a rispettare lo spirito autentico del format: interpretare dal vivo e con la massima fedeltà i brani degli artisti a cui rendono omaggio, ricreandone voce, stile e presenza scenica.

La finale si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Un epilogo che arriva dopo una stagione caratterizzata da ottimi risultati d’ascolto e riscontri positivi da parte della critica.

A valutare le performance sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati per questa puntata Finale da due “giudici a sorpresa”: Nino Frassica e Alessandro Siani. Il loro contributo sarà determinante nell’assegnazione dei punteggi e nel commento alle esibizioni.