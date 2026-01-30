San Valentino 2026: Baci Perugina lancia la Connection Box

“Connection Box”, la nuova Edizione Speciale di Baci Perugina per il San Valentino 2026 che trasforma l’iconico cartiglio in un gioco di domande

San Valentino 2026 segna un nuovo capitolo nel racconto di Baci Perugina, il brand che da sempre ha fatto dell’amore e delle connessioni un linguaggio universale e del cartiglio la sua firma più iconica. Un’evoluzione che nasce dal desiderio di andare oltre il messaggio scritto e trasformare il gesto di scartare un Bacio in un’esperienza da vivere insieme. Accanto alle tradizionali citazioni d’autore – che continuano a essere protagoniste in tutte le altre confezioni per questa edizione speciale il cartiglio diventa promotore di un gioco conversazionale: nasce la Connection Box, pensata per stimolare il dialogo e creare momenti di connessione autentica con l’altro.

L’idea nasce da un insight attuale e condiviso: oggi siamo sempre più connessi, ma sempre meno abituati a raccontarci davvero. Secondo le ultime ricerche*, il 51% degli italiani dichiara di non avere un amico intimo, mentre il 64% degli utenti dating non sa come iniziare una conversazione; i giovani, invece, passano con gli amici il 40% di tempo in meno rispetto a vent’anni fa. Viviamo tra messaggi, notifiche e call, ma facciamo sempre più fatica a creare legami profondi. È proprio da qui che nasce la rivoluzione di Baci Perugina: trasformare un gesto iconico come scartare un Bacio in un’occasione per scoprirsi davvero.

La Connection Box si ispira ai giochi di conversazione pensati per conoscersi meglio e rompere il ghiaccio. Baci Perugina traduce le domande del cartiglio in un rituale quotidiano, accessibile e spontaneo, capace di trasformare un cioccolatino in un’occasione di scoperta e conoscenza reciproca.

Il meccanismo è immediato: si scarta un Bacio – il Classico Fondente Luisa che, per l’occasione, indossa un brillante incarto rosso – e, al posto della frase tradizionale, si trova una domanda. Una domanda che sorprende, fa sorridere, apre una parentesi, o a volte tocca quelle corde intime che nella quotidianità fatichiamo a sfiorare.

Da lì in poi, il gioco prende vita da solo: una domanda ne chiama un’altra, un Bacio apre una conversazione, un secondo Bacio la approfondisce, un terzo la porta ancora più lontano.

Oltre 100 domande e 15 temi diversi compongono questa esperienza: dai ricordi che ci fanno sorridere ai momenti indimenticabili, passando per desideri, sogni, cringe story, insicurezze, playlist della vita e tutte quelle sfumature che rendono una relazione davvero viva.

Un gioco semplice. Una nuova opportunità di parlarsi, entrare in conversazione con l’altro, grazie a un gesto che conosciamo da sempre.

«La Connection Box nasce dal desiderio di sollecitare le persone a ritagliarsi uno spazio di qualità per parlarsi » – racconta Chiara Richiedei, Marketing Manager Baci Perugina. «Oggi le relazioni sono piene di messaggi, ma spesso mancano occasioni di dialogo autentico. Trasformare il cartiglio in una domanda è stato per noi un modo naturale per invitare le persone ad aprirsi all’altro ed ascoltarsi»

La Connection Box si presenta con un design colorato, vibrante, che richiama l’immaginario dei giochi in scatola. Le grafiche sono firmate da Antonio Colomboni, illustratore noto per il suo stile pop, ironico e immediatamente riconoscibile. La sua firma visiva rende la Connection Box non solo un pack, ma un vero oggetto da collezione. Anche i cartigli si trasformano e si arricchiscono di illustrazioni dedicate, che amplificano il carattere giocoso dell’edizione speciale.

La nuova Edizione Speciale Connection Box di Baci Perugina per il San Valentino 2026 è disponibile nei supermercati e ipermercati nel formato Cuore da 100gr al prezzo consigliato di 7,99€ e nel formato Tubino da 37,5gr al prezzo consigliato di 2,19€. È altresì disponibile nel formato Maxi Cuore 150g nei principali negozi specializzati al prezzo consigliato di 15,50€

L’edizione speciale si affianca alle iconiche confezioni a cuore della gamma istituzionale: dal Cuore Classico, all’intenso Fondente 70%, fino al delicato Caramellato alle Mandorle.

A completare l’offerta, si aggiunge la novità dell’anno, Baci Perugina Crystal, che unisce il cioccolato fondente alle vivaci note agrumate dell’arancia.

Tutte le referenze sono disponibili nel formato da 100 g al prezzo consigliato di 7,99 €.

Le confezioni Baci Classico e Baci Assortito – che include Fondente Luisa, Latte e Fondente 70% intenso – sono disponibili anche nel formato Maxi Cuore da 150 g, al prezzo consigliato di 12,49 €.