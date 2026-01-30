Playoff di Champions: Juve-Galatasaray, Atalanta-Borussia Dortmund e Inter-Bodo

Partite di andata il 18-19 febbraio, ritorno 25-26 febbraio
Le tre squadre italiane rimaste in corsa in Champions League – Juventus, Inter e Atalanta – hanno conosciuto le avversarie nei playoff. I nerazzurri se la vedranno con il Bodo Glimt, mentre i bianconeri affronteranno il Galatasaray. Per la Dea, ci sarà invece l’ostacolo Borussia Dortmund. Partite di andata il 18-19 febbraio, ritorno 25-26 febbraio.
Tutte le partite
Monaco-Psg
Galatasaray-Juventus
Benfica-Real Madrid
Borussia Dortmund-Atalanta
Qarabag-Newcastle
Club Brugge-Atletico Madrid
Bodo Glimt-Inter
Olympiakos-Bayer Leverkusen