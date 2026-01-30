Oroscopo di oggi, venerdì 30 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Dall’amore, agli affari, al lavoro, grazie al cielo, oggi tutto procede senza scosse, se si escludono piccole difficoltà che sapremo facilmente appianare. Una dose d’irrequietezza potrebbe indurci a esagerare nella richiesta di attenzioni e di sicurezza emotiva.
Toro
Attorniata da aspetti armonici, la Luna in Toro esprime al meglio la sua tenacia, il suo buonsenso e la sua edonistica visione della vita. Gli obiettivi prefissati sono aderenti ai nostri desideri più autentici e questo ci dà una grande forza.
Gemelli
Venere in Acquario accende i riflettori sulla cura per noi stessi, che non nasce dalla vanità, ma da un bisogno di portare bellezza intorno a noi. Il fisico può richiedere un’alimentazione sana, ben calibrata e più energizzante oppure integratori mirati.
Cancro
Luna amicona in Toro. I sentimenti sono sotto chiave e non li manifestiamo volentieri, ma per confortare un vecchio amico ci facciamo in quattro. “La parola è d’argento, il silenzio è d’oro”, sentenzia un vecchio detto che forse non ha tutti i torti.
Leone
Giornata no, con la Luna e Urano in Toro. Pensieri foschi, alzate d’orgoglio, acquisti esagerati, immagine da ritoccare? Una cosa alla volta. Amore e lavoro interferiscono a vicenda e di certo non ci aiutano ad appianare rapporti perturbati con l’esterno.
Vergine
Luna amichevole in un segno di Terra come il nostro. Con lei gettiamo ponti solidi, programmiamo grandi cose, anche se oggi tutto rimane sulla carta. Piacere e dovere filano d’amore e d’accordo. Nel lavoro e nelle amicizie troviamo piene gratificazioni.
Bilancia
Abbiamo tanto da dire e da dare, ma qualcosa in noi è come bloccato, ristagna in una palude di ricordi e rimpianti, da cui si deve affrancare. Pensieri liberi. Passione e sentimento su binari divergenti. Vorremmo seguirli entrambi, ma sappiamo bene che non si può.
Scorpione
La Luna in Toro condiziona la giornata: non scorre serena nemmeno nelle strade consuete. Le premesse lavorative però sono buone, visto l’impegno. Una mano sostanziale arriva dagli amici, pronti a fare fronte unito e a confortarci nei momenti critici.
Sagittario
Ci tocca fare una scorpacciata di lavoro arretrato, sistemare questioni rimaste in sospeso e appianare anche qualche spinoso contrattempo. L’amore resta in secondo piano. Ci pensiamo sempre, ma in giro di occasioni appetibili neanche l’ombra.
Capricorno
Abbiamo una marcia in più. Puntiamo le carte migliori sull’amicizia della Luna, configurazione convincente di senso pratico, ambizione, concretezza. Occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha maggior bisogno. Più offriamo più riceviamo in cambio.
Acquario
Possediamo una bella grinta, una forte immaginazione, ma a volte nella gestione della casa e delle finanze ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Un banale problema pratico ci manda in orbita? Forse non ci applichiamo abbastanza, e di solito deleghiamo.
Pesci
Abbiamo tutte le carte in regola per una nuova storia d’amore: l’unica cosa che può frenarci è un po’ di timore. Tranquilli, strada facendo se ne andrà. Nuove conoscenze generano voglia di trasformazione. Cambiamo stile, seguiamo ritmi più vivaci, senza restrizioni.