Moiré Gallery Milano inaugura “THINK PINK”: il nuovo allestimento, tra arte e design, dedicato al rosa, il colore più delicato e allo stesso tempo più potente

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte e design in Via Borgospesso 18, presenta “THINK PINK”: il nuovo allestimento, tra arte e design, dedicato al rosa, il colore più delicato e allo stesso tempo più potente. Un tributo alla versatilità del rosa e alle sue infinite tonalità, che spaziano da una sensibilità estrema a una forza espressiva dirompente. Il nuovo allestimento si pone l’obiettivo di esplorare le sfumature psicologiche e culturali del rosa, interpretandolo non solo come simbolo di femminilità e romanticismo, ma anche come nuance audace, contemporanea e carica di potenza comunicativa.

La selezione curata da Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano, accosta opere d’arte contemporanea, come quelle firmate da Nicoletta Gatti, Cristina Malvestiti – in arte TITA – Narji Studio e le fotografie di Veronica Gaido a pezzi di design, tra cui spiccano le opere di Isabella Garbagnati e Daniele Fortuna, creando un dialogo cromatico che trasforma lo spazio espositivo in un ambiente immersivo di grande impatto estetico.

«Il nuovo allestimento – dichiara Ouafa Lotfi Tahoun – è un invito a pensare in rosa attraverso le opere d’arte ed elementi di design. Un invito alla leggerezza e alla soavità, merce ormai rara nel difficile panorama internazionale, ma anche una suggestione che evoca vitalità cromatica, capace di rigenerare lo sguardo e la mente. THINK PINK è una prospettiva sul concetto di meraviglia in ogni sua forma, dalla più dolce e tenue alla più prorompente e vigorosa».

Situata nel cuore del Quadrilatero della moda, la galleria offre attraverso il nuovo allestimento un palcoscenico elegante e raffinato in cui il colore rosa diventa il filo conduttore di un’esperienza estetica totalizzante capace, attraverso il linguaggio espressivo dell’arte e del design, di avvolgere e affascinare pubblico e appassionati estimatori.

Vernissage su invito: giovedì 5 febbraio 2026, dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

MOIRÉ GALLERY MILANO

Galleria d’arte e design, Moiré Gallery Milano si trova in Via Borgospesso 18, la via dell’arte e del design nel cuore del Quadrilatero della moda. Moiré Gallery Milano offre, in uno spazio curato nei minimi dettagli, un dialogo dinamico e attento tra arte e design. Un concerto sinfonico fatto di opere d’arte di artisti affermati ed emergenti, installazioni, oggetti di design contemporanei e d’epoca, edizioni limitate, pezzi unici e introvabili e brand di nicchia, sia del panorama nazionale che internazionale. Il direttore d’orchestra: Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery, autrice della selezione degli artisti e delle opere presenti in galleria. Qui, ricerca e avanguardia trovano la loro dimensione ideale: un ambiente raffinato e poliedrico che si rivolge a un pubblico cosmopolita e sensibile alla bellezza in tutte le sue forme espressive. Un luogo d’incanto e di meraviglia, dove vivere un’esperienza immersiva ed esclusiva, all’insegna del lusso sofisticato.

Moiré Gallery Milano

Via Borgospesso, 18

20121 Milano

www.moiregallery.com

info@moiregallery.com

Mob. +39 3467881149