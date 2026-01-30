Luigi Mangione non sarà condannato alla pena di morte

Il 26enne è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco l’amministratore delegato della UnitedHealthcare a Manhattan

Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, non sarà condannato a morte. Il giudice distrettuale Margaret Garnett ha archiviato due accuse per le quali il giovane rischiava la pena capitale, così ripota la CNN.

La vicenda

Il 4 dicembre 2024, Mangione è diventato il sospettato principale (e poi l’autore reo confesso) dell’omicidio di Brian Thompson, colosso assicurativo statunitense. L’agguato, avvenuto fuori da un hotel di Manhattan a New York, è stato eseguito con una precisione che ha inizialmente fatto pensare a un killer professionista.

Mangione è stato arrestato pochi giorni dopo in Pennsylvania, tradito da un riconoscimento in un fast-food e dal possesso di un manifesto di diverse pagine in cui criticava aspramente il sistema sanitario americano.