La grotta del Mutamembra in scena a Centrale Preneste

Domenica 1 febbraio, a Centrale Preneste Teatro di Roma, va in scena lo spettacolo per bambini “La grotta del Mutamembra” di Ruotalibera Teatro

Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale per famiglie Infanzie in gioco 2025/26 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 1 febbraio alle 16.30 va in scena “La grotta del Mutamembra” della Compagnia Ruotalibera Teatro. Il lavoro è il frutto della Residenza Giovani Under 35-Centrale Preneste 2019 e unisce l’estro di un giovane autore, Gabriele Traversa, a due brillanti e sapienti attori, Fabio Traversa e Tommaso Lombardo con la regia di Tiziana Lucattini.

“Competizione e smargiasserie” da un lato, “bellezza e cuore gentile” dall’altro. Quale bambina o bambino non ha incontrato, sul suo cammino di crescita, questa contrapposizione dolorosa? C’è un mondo là fuori che, se sei gentile e sensibile, se ne approfitta. Ed ecco Vinnie, categoria cuori gentili, un folletto del bosco vittima di scherzi e prese in giro, umiliazioni e furti da parte di cavalieri, fatine e contadini. Oggi si direbbe vittima di bullismo. Un giorno sul suo cammino incontra Sir Parson, un Cavaliere dispettoso e gradasso che millanta forza e invincibilità, sempre alla ricerca di nuove sfide. Così Vinnie gli propone un viaggio speciale per andare a sconfiggere il fantomatico e terribile Mutamembra.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

La grotta del Mutamembra

Ruotalibera Teatro

Testo e aiuto regia: Gabriele Traversa

Con Tommaso Lombardo e Fabio Traversa

Regia: Tiziana Lucattini

Domenica 1 febbraio 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu –www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/