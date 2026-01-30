Kilimangiaro On the Road stasera su Rai 5 alla scoperta del bello dell’Italia

Dalla Costa dei Trabocchi all’Aquila, Capitale italiana della cultura 2026, da Roma e da Modena: tappe del viaggio di Camila Raznovich e “Kilimangiaro On The Road” – in onda da venerdì 30 gennaio alle 21.20 su Rai 5 – alla scoperta dei territori italiani attraverso le loro storie e le loro bellezze. Come sempre non mancheranno i grandi documentari di viaggio del Kilimangiaro, a fare da cornice al racconto ‘on the road’.

Un programma di Sergio Leszczynski, Fabio Roberti e Massimo Favia, Maruia Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Zaznovich, Claudia Tofani. Con la collaborazione di Cristoforo Gorno. Produttori esecutivi Elena Mercieri, Alessandra Spagnuolo. Regia di Roberto Valdata, Anna Grossi.