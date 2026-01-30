Jack Sparrow stasera su Italia 1 con “La maledizione del forziere fantasma”

Secondo capitolo della saga de I pirati dei caraibi con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley

Questa sera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con La maledizione del forziere fantasma, il secondo capitolo della saga de I pirati dei caraibi con Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Jack Sparrow ha contratto un debito con Davey Jones e la sua ciurma di marinai. Se non vuole servire per l’eternità il capitano della nave fantasma, Jack deve assolutamente trovare una soluzione.

LO SAPEVATE CHE:

Una ruota da 800 chili di peso per 5 metri di altezza, tutti i reparti della produzione sono stati interpellati per il combattimento al suo interno. Solo le prove di questa scena sono durate circa cinque settimane.

Il titolo originale del film è Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest che per la versione in italiano è diventato La maledizione del Forziere Fantasma. Il veliero di Jack Sparrow è stato costruito in Alabama sullo scafo della nave Sunset ma, nonostante ciò, non può essere considerata una replica attendibile di un vascello del ‘700

Cast: Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley