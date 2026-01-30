In uscita il nuovo libro di Elena Zucchi “Il tempo degli inganni”, un romanzo sui tempi moderni, sui sentimenti e sulle paure della società

La scrittrice Elena Zucchi, dopo il suo primo romanzo “Le scintille di Alma”, torna in libreria dal 30 gennaio con “Il tempo degli inganni” (Arkadia Editore, collana Eclypse 186), una storia che tratta di amicizia e amore, inganni e tradimenti, vittime che si trasformano in colpevoli, in un concatenarsi incalzante di eventi che porta infine a far luce sulle verità del passato e del presente.

Arianna Radice è una psicoterapeuta milanese quarantenne, segnata da una storia complessa. Pur essendo una professionista affermata, è una persona piuttosto irrisolta per il peso del suo passato. Convivono in lei zone d’ombra e un’inquietudine che si esprime soprattutto in una vita sentimentale confusa e disordinata.

Vive nel quartiere Martesana dove è cresciuta con la stravagante zia Bertilla, dopo essere rimasta orfana a quattordici anni.

In un pomeriggio di primavera si presenta da lei un nuovo paziente, tal Livio Ferrari, che soffre di un problema di deglutizione che non deriva da cause organiche e che Arianna scopre essere il marito di Malena Malè, sua migliore amica del liceo, con cui aveva interrotto la relazione in modo brusco venticinque anni prima.

L’incontro con Livio riporta Arianna indietro nel tempo, alla morte dei genitori, di cui si attribuisce la colpa, e a un trauma adolescenziale a causa di un drammatico episodio che vede coinvolta proprio Malena.

Mentre cerca di aiutare Livio a guarire dal suo disturbo, Arianna sviluppa un interesse morboso verso la vita della sua ex migliore amica e un forte desiderio di vendetta che desidera mettere in atto.

Da qui in avanti la tensione tra passato e presente giungerà al culmine, portando infine Arianna a chiudere i conti in sospeso, tra dolorosi segreti e verità inaspettate.

“Ho cercato di esplorare alcune complessità dell’animo umano, il contrasto di sentimenti diversi che possono coesistere nelle stesse persone, il faticoso compito di affrancarsi dal proprio passato per poter vivere appieno il presente – ha dichiarato l’autrice.

Ho voluto parlare dell’adolescenza, come tempo sospeso e unico, delle sue contraddizioni, della possibilità di recuperarne dei fili nell’età adulta e sgrovigliarli.

La protagonista, Arianna Radice, è una persona incompiuta, dal trascorso difficile. Nel presente il passato le si ripresenta sotto forma diversa e tutto si aggroviglia. Lei si impegna a dipanare il vissuto e i segreti che nasconde, e così facendo va incontro alla verità e all’amore.

Scriverlo è stato un’avventura intensa che mi ha fatto anche rimmergere nel tempo dell’adolescenza, una stagione della vita complessa con cui talvolta i giochi restano aperti anche nell’età adulta.

La scelta della prima persona come tecnica narrativa mi ha permesso una forte vicinanza alla mia protagonista, con la quale via via ho avvertito un senso di forte connessione, quasi di fusione”.

“Con questo nuovo libro Elena Zucchi ha confermato la sua capacità di scandagliare l’animo umano con personaggi che si svelano con tempi e modi che rispecchiano la schizofrenia dei nostri tempi, unita a un ritmo narrativo che porta i lettori a una sete inestinguibile di informazioni” – ha commentato l’editore.

Lungo i due assi temporali in cui si svolgono i fatti narrati e che risultano profondamente interconnessi, il tema della vendetta è quindi centrale nel romanzo: la protagonista ha l’occasione di rivalersi per un torto subito da adolescente, ma il percorso che intraprende si rivela un vicolo cieco. Tornare indietro e compiere un gesto diverso diventa per lei un atto di liberazione, capace di riscrivere il senso del passato.

Nell’ultima scena, su un ponte carico di significato, immagina di rincontrare tutte le persone decisive della sua vita, anche quelle che l’hanno ferita. Le guarda riconoscendo il valore di ogni incontro: un inchino alla loro presenza, e quindi alla vita stessa, fatta proprio di incontri.

DATI TECNICI

Autrice: Elena Zucchi

Editore: Arkadia

Collana: Eclypse 186

Data di pubblicazione: 30 gennaio 2026

ISBN 978 88 68516 246

Pagine 188

Euro 16,00