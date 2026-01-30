Il film “High Forces – Emergenza ad alta quota” stasera su Rai 4: la trama

“High Forces – Emergenza ad alta quota” è la proposta di Rai 4 per la prima serata di venerdì 30 gennaio 2026: la trama del film

Action puro, claustrofobico e adrenalinico, ambientato quasi interamente a bordo di un aereo di linea, “High Forces – Emergenza ad alta quota” è la proposta di Rai 4 per la prima serata di venerdì 30 gennaio 2026. Un gruppo di terroristi prende il controllo del velivolo e a bordo c’è anche un ex agente delle forze speciali sotto copertura, interpretato dalla star cinese Andy Lau. Intrappolato in uno spazio chiuso, senza via di fuga e con il tempo che gioca contro, l’uomo è costretto a intervenire per salvare i passeggeri, affrontando uno a uno i sequestratori mentre il carburante si esaurisce. Combattimenti ravvicinati, tensione costante e colpi di scena costruiscono un thriller spettacolare che omaggia i grandi classici del genere, portandoli in una dimensione contemporanea e ad alto tasso di spettacolo.