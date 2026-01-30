Il film “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile” stasera su Rai 2: la trama

Ispirato da una storia vera, il film “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile” stasera su Rai 2 racconta il coronamento del sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo

Neill Blomkamp dirige il film “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile”, action adrenalinico ispirato a una storia vera, dove il mondo virtuale si fonde con le corse reali, in onda venerdì 30 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2.

Il giovane gamer Jann Mardenborough, considerato una delusione dal padre e in ombra rispetto al fratello calciatore professionista, scopre un’opportunità inaspettata: un concorso lanciato da Nissan, ispirato al celebre videogioco Gran Turismo, volto a reclutare nuovi piloti per gare vere.

Il rischioso progetto di marketing, ideato da Danny Moore, prende una piega sorprendente con l’arrivo di Jack Salter, ex campione di corse, che diventa il mentore di Jann e degli altri aspiranti piloti. In una corsa contro il tempo, il giovane dovrà superare prove estenuanti e selezioni rigorose, trasformando la sua abilità nel simulatore in talento da pista. Con le interpretazioni di David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe, il film racconta un sogno impossibile, in cui coraggio e determinazione cambiano il destino di un giovane appassionato.