Formula 1 unisce due icone britanniche: Wilkinson Sword e Atlassian Williams F1

Formula 1: Wilkinson Sword diventa il nuovo Official Men’s Grooming Partner dell’Atlassian Williams F1 Team

Attiva dal 1772 e parte del portfolio Edgewell Personal Care, Wilkinson Sword ha costruito la propria reputazione come marchio specializzato nella creazione di strumenti di rasatura e cura personale maschile progettati con precisione e supportati da una profonda conoscenza del settore. La collaborazione con Williams, il maggiore sponsor di Edgewell Personal Care ad oggi, segna un passo in avanti strategico, collocando il marchio al centro di una delle piattaforme sportive in più rapida crescita al mondo.

La collaborazione riunisce due icone britanniche accomunate da una storia condivisa di performance ed eccellenza. Con oltre 50 anni in Formula 1, il team con sede a Grove ha conquistato nove Campionati Costruttori e sette Campionati Piloti. Oggi è in missione per tornare in testa allo schieramento e vincere di nuovo.

Williams e Wilkinson Sword operano all’avanguardia assoluta dei rispettivi settori, facendo leva su precisione, maestria e coraggio nella ricerca di un’innovazione e di una trasformazione continue. Insieme daranno vita a campagne ed esperienze globali di forte impatto, progettate per sostenere il coinvolgimento dei consumatori e gli obiettivi di costruzione del marchio.

A partire dal lancio della livrea del team il 3 febbraio, il branding di Wilkinson Sword sarà ben visibile sul lato del muso, sull’halo e sulla copertura del motore della FW48 di Carlos Sainz e Alex Albon, la monoposto Williams per la nuova stagione di Formula 1 e protagonista del più grande cambiamento regolamentare di una generazione. I tifosi vedranno inoltre il marchio Wilkinson Sword su asciugamani, passamontagna e caschi dei piloti, che appariranno così sempre al massimo della forma dentro e fuori dalla pista, rafforzando il posizionamento del brand legato a precisione e prestazioni.

La collaborazione verrà attivata lungo l’intero calendario della stagione di Formula 1 attraverso una serie di campagne esperienziali, above the line e legate al retail, creando nuovi punti di contatto sia per i fan sia per i consumatori e garantendo una presenza del brand distintiva nei principali mercati globali.

Jonathan Norman, Marketing Director Europe di Edgewell Personal Care ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con l’Atlassian Williams F1 Team, uno dei team più iconici della Formula 1, mentre prosegue il suo percorso di trasformazione sia in pista che fuori dalla pista. È un allineamento naturale e convincente. Per natura, entrambi i marchi si focalizzano sulle prestazioni, plasmati dall’eredità britannica, dalla precisione e dalla maestria, e definiti dalla capacità di evolversi nei momenti di cambiamento restando fedeli a ciò che li rende unici. Con l’unione di due marchi accomunati dalla stessa mentalità da sfidanti, siamo entusiasti di accelerare insieme lungo questo percorso.”

James Vowles, Team Principal dell’Atlassian Williams F1 Team ha dichiarato: “Sia per l’Atlassian Williams F1 Team sia per Wilkinson Sword, la performance significa superare i limiti e innovare per il futuro. Siamo orgogliosi di avere Wilkinson Sword al nostro fianco mentre spingiamo le prestazioni fino a margini sottilissimi come una lama da rasoio.”