Djokovic batte Sinner dopo 5 set e vola in finale degli AusOpen


Il tennista serbo ha battuto l’azzurro nella semifinale, domenica sfiderà Alcaraz

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). L’azzurro è fuori dalla finale degli Australian Open – dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo – e non disputerà l’ultimo atto di uno Slam per la prima volta dall’estate 2024. Il serbo incontrerà domenica Carlos Alcaraz, che ha battuto Alexander Zverev dopo una maratona di cinque ore e mezza.

Il 38enne è il giocatore più anziano dell’era Open a raggiungere la finale di un singolare maschile AO, il 24 volte campione del Grande Slam domenica combatterà contro Alcaraz per sollevare la Norman Brookes Challenge Cup per l’undicesima volta.

agnesepriorelli

Giornalista