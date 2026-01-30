Djokovic batte Sinner dopo 5 set e vola in finale degli AusOpen

Il tennista serbo ha battuto l’azzurro nella semifinale, domenica sfiderà Alcaraz

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner al quinto set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). L’azzurro è fuori dalla finale degli Australian Open – dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo – e non disputerà l’ultimo atto di uno Slam per la prima volta dall’estate 2024. Il serbo incontrerà domenica Carlos Alcaraz, che ha battuto Alexander Zverev dopo una maratona di cinque ore e mezza.

Il 38enne è il giocatore più anziano dell’era Open a raggiungere la finale di un singolare maschile AO, il 24 volte campione del Grande Slam domenica combatterà contro Alcaraz per sollevare la Norman Brookes Challenge Cup per l’undicesima volta.

