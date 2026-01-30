Cosa si nasconde dietro ad Amaro del Ciclista ORIGINALE? Un intenso sapore di china e liquirizia

Fin dal primo sorso, l’Amaro del Ciclista ORIGINALE trasmette tutta l’attenzione riposta nella scelta di erbe dal gusto autentico e inebriante

Un blend di 20 botaniche, tra le quali spiccano china e liquirizia, è la premessa per un amaro dal sapore forte e dal gusto pieno. Fin dal primo sorso, l’Amaro del Ciclista ORIGINALE trasmette tutta l’attenzione riposta nella scelta di erbe dal gusto autentico e inebriante. Emerge il gusto gradevole e dolceamaro della liquirizia che si fonde perfettamente con quello più amaro della china. Le originali note delle erbe s’inseguono l’un l’altra, fino a giungere insieme allo stesso traguardo: un’elegante armonia di aromi che lascia in bocca un gusto unico e indimenticabile. Amaro del Ciclista ORIGINALE è pensato per gli amanti delle sfide e per coloro che affrontano le novità con tenacia, per le persone passionali e per chi ama la ricercatezza dei sapori intensi e vintage.

L’identikit di Amaro del Ciclista ORIGINALE:ORIGINE: Italia

ABV: 26%

METODO PRODUTTIVO: estrazione a freddo di piante aromatiche

INGREDIENTI: 20 erbe aromatiche tra cui: rabarbaro, china, liquirizia, genziana, ginepro, achillea moscata, cardo benedettino

NOTE AROMATICHE: un liquore dalla forte connotazione erbacea grazie al mix erbe dove spiccano i sapori forti di china e liquirizia

SUGGERIMENTI: perfetto come dopo pasto. Da consumare liscio, con ghiaccio o per creare cocktails

PREZZO: 16.50

COCKTAIL NEGRONI DEL CICLISTA

Il Negroni cambia veste ed indossa, per le occasioni speciali, la maglia rosa. Negroni del Ciclista è il twist on classic firmato Casoni che conquista il palato in un attimo. Un cocktail che taglia il traguardo dell’originalità, per un weekend tutto in discesa! Grande protagonista nella ricetta Amaro del Ciclista, il fine pasto e fine gara preferito dagli amanti delle due ruote.

Ingredienti:

4 cl Gin London Dry

4 cl Vermouth rosso

2 cl Bitter

2 cl Amaro del Ciclista Originale

Garnish: scorza d’arancia

Bicchiere: tumbler basso

Tecnica: build

Procedimento:

Per preparare il Negroni del Ciclista, inizia raffreddando un bicchiere tumbler basso, riempiendolo di ghiaccio fino a circa tre quarti.

Successivamente, versa direttamente nel bicchiere gli ingredienti, seguendo la tecnica build: 4 cl di Gin London Dry, 4 cl di Vermouth rosso, 2 cl di Bitter e 2 cl di Amaro del Ciclista Originale.

Mescola delicatamente il tutto con un bar spoon, facendo attenzione a non far sciogliere troppo il ghiaccio.

Per completare, taglia una scorza d’arancia e adagiala nel bicchiere come decorazione.

Il Negroni del Ciclista è pronto per essere gustato, rigorosamente ghiacciato!