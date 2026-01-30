Cambio al vertice dalla Federal Reserve, Trump nomina Kevin Warsh

Lo ha annuciato il presidente Usa su Truth Social

Il presidente Usa Donald Trump ha nominato Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve: sostituirà Jerome Powell, il banchiere centrale accusato più volte dal Presidente di mantenere i tassi di interesse troppo alti.

«Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore – ha scritto il presidente americano su Truth social -. Oltre a tutto il resto, è “nato per il ruolo” e non vi deluderà mai. Kevin è indescrivibilmente bravo».